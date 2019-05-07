Что произошло за день: вторник, 7 мая

Аресты по делу о грязной нефти, евреи в Донбассе в статье Глазьева и закрашенный купидон на картине Вермеера

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четверо фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" арестованы на два месяца. Все четверо проходят по статье "самовольное подключение к нефтепроводам, либо приведение их в негодность группой лиц по предварительному сговору". Еще двое объявлены в розыск. Александр Новак сообщил, что источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. В СКР уточнили, что нефть "Дружба" была загрязнена при попытке скрыть хищения. Шестеро злоумышленников похитили нефть из трубопровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей.

- Глава Минтранса попросит наградить бортпроводников "Аэрофлота", помогавших эвакуировать людей из горевшего Superjet. Среди прочих предлагается посмертно наградить орденом Мужества 21-летнего Максима Моисеева. В свою очередь адвокат родственников одного из погибших просит возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево". Между тем, источник знакомый с ходом расследования сообщил, что спровоцировать аварию мог скачок напряжения при попадании в грозу и, предположительно, неоправданные действия пилотов.

- Советник президента РФ написал о потенциальном заселении Донбасса евреями. В блоге в газете "Завтра" Сергей Глазьев не исключил такого развития событий при поддержке США и нового украинского президента. Дмитрий Песков заявил, что советник выражал свою личную точку зрения, Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции.

- Около трети россиян испытывают удовлетворение при аресте чиновников. Как выяснил "Левада-Центр", 40% респондентов равнодушны к арестам и возбуждению уголовных дел по обвинениям в мошенничестве либо взятках в отношении высокопоставленных госслужащих.

- Минтруд предложил в 2020 году график с 8 днями отдыха на новогодних праздниках (с 1 по 8 января). В мае предлагается сделать нерабочими дни с 1-го по 5-е число и с 9-го по 11-е.

- В России упростят правила установления инвалидности. Дмитрий Медведев пообещал подписать постановление, которое сократит сроки и облегчит процедуру освидетельствования.

- Реставраторы Дрезденской галереи откроют купидона на картине Вермеера. На полотне "Девушка, читающая письмо у открытого окна" в глубине изображённой комнаты, на стене, находится полностью закрашенная "картина в картине" с обнаженным купидоном. В галерее решили удалить слой ретуши и показать скрытое изображение публике.