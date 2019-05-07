Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства России о переносе дней отдыха в 2020 году: в соответствии с ним у россиян будет восемь дней отдыха на новогодних праздниках и в общей сложности восемь праздничных майских дней.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)", - пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда России во вторник.

В результате в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября, говорится в пресс-релизе.

Соответствующий проект постановления Минтруд разместил для общественного обсуждения на портале для проектов нормативных правовых актов.

В минувшие новогодние праздники был десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Для удобства редакция сайта "Интерфакса" подготовила календарь выходных и праздничных дней на 2019 год.