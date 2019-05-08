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SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за неисправности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Утренний авиарейс из аэропорта Ростова-на-Дону "Платов" в Москву авиакомпании "Аэрофлот" был задержан, пассажиров отправили другим самолетом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что причиной задержки авиарейса "Аэрофлота" из Ростова-на-Дону стала техническая неисправность самолета Sukhoi SuperJet 100. Перед полетом пассажиры покинули борт и были отправлены в Москву другим рейсом компании.

"Была мелкая техническая неисправность на самолете авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi SuperJet 100, который и должен был выполнять полет", - уточнил источник.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.

Аэрофлот SuperJet SSJ-100

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