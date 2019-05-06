Авиакатастрофа Superjet в "Шереметьево". Обобщение

Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту "Шереметьево" и загорелся. СКР подтвердил гибель 41 человека, в том числе двое детей. Глава Минздрава Вероника Скворцова, общаясь с журналистами, сообщила о 40 погибших и шестерых госпитализированных.

Как сообщил в воскресенье источник "Интерфакса", рейс SU1492, следовавший из Москвы в Мурманск, подал сигнал бедствия после взлета, предположительно из-за проблем со связью и отказа механизации. Superjet стал заходить на вынужденную посадку и ударился о взлетную полосу сначала шасси, а затем носом. В результате этого самолет загорелся.

Пассажиры и члены экипажа покидали самолет по надувным трапам, спасательным службам удалось потушить возгорание. Представитель "Аэрофлота" сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов.

В результате аварийной посадки и пожара хвостовая часть была полностью разрушена, сообщил источник.

При этом, по информации собеседника агентства, основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке стала попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь.

По предварительным данным, самолет садился в "Шереметьево" с полными баками и в полной тишине: лайнер подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, предположительно, из-за попадания молнии. При этом совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно. В результате, когда самолет с отказавшими системами автоматического управления при посадке трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа.

В "Шереметьево" был задержан 101 рейс, еще один отменен, работает только одна полоса. Другой столичный аэропорт "Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы для приема бортов, кроме того, 20 самолетов, следовавших в "Шереметьево", приземлились в Нижнем Новгороде.

Из-за ЧП движение автомобилей по дорогам Лобня - "Шереметьево" и Старошереметьевском шоссе было временно ограничено, в настоящее время оно восстановлено. Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" были завершены в ночь на понедельник.

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовал список из 33 выживших пассажиров Superjet, информация о еще пятерых пока неизвестна.