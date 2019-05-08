Поиск

Больше 100 детей погибли на российских дорогах с начала года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - С начала года более пяти тысяч детей пострадали в ДТП на российских дорогах, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Госавтоинспекции.

За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 4,7 тыс. ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате их погибли 119 детей, 5,2 тыс. пострадали.

Больше всего жертв оказалось среди детей-пассажиров - более двух третей от всех погибших.

"Виновниками их гибели стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие", - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также отметили, что во многих случаях дети перевозились в салонах автомобилей без детских кресел и пристегнутых ремней безопасности.

ГИБДД

Новости по теме

Новости

В Кремле не нашли вины "Транснефти" в связи с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба"

Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России

Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России

SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за неисправности

Самолет Bombardier не вылетел из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Медведев переназначил ректора ВШЭ Кузьминова на новый срок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');