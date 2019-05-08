Больше 100 детей погибли на российских дорогах с начала года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - С начала года более пяти тысяч детей пострадали в ДТП на российских дорогах, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Госавтоинспекции.

За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 4,7 тыс. ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате их погибли 119 детей, 5,2 тыс. пострадали.

Больше всего жертв оказалось среди детей-пассажиров - более двух третей от всех погибших.

"Виновниками их гибели стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие", - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также отметили, что во многих случаях дети перевозились в салонах автомобилей без детских кресел и пристегнутых ремней безопасности.