Число погибших в ДТП с автобусом в Калужской области возросло до семи

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи, среди них четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"На данный момент семеро погибших, трое взрослых, четверо детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России, организаторы детской поездки, в ходе которой в Калужской области произошла авария с автобусом, не уведомляли о ней ГИБДД.