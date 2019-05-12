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Спасатели извлекли тело второго погибшего при взрыве газа под Ростовом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Второй погибший в результате взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области извлечен, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Тело погибшего извлекли из-под завалов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 воскресенья, в результате два человека погибли, и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

Ростовская область

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