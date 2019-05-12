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В Ростовской области усилили конструкции дома, поврежденного взрывом газа

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС приступили к аварийно-восстановительным работам в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, поврежденного взрывом бытового газа, сообщил журналистам в воскресенье заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.

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По его словам, спасатели провели разбор всех конструкций, усилили междуэтажные перекрытия между первым и вторым этажом. Поисково-спасательные работы завершены.

Как отметил Гладченко, полностью разобраны завалы, людей под ними нет.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по Москве воскресенья, в результате два человека погибли и двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Чистоозерный Ростовская область МЧС

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