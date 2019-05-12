До двух человек выросло число жертв взрыва газа в Ростовской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области, по уточненным данным, стали два человека, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 воскресенья, в результате один человек погиб и двое пострадали.