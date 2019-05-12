Поиск

Один человек погиб в результате хлопка бытового газа в Ростовской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области, есть погибший и пострадавшие, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.

"В 00:30 мск получена информация о хлопке газа в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозёрный Каменского района. По предварительной информации погиб один человек, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Каменск-Шахтинский.

"Повреждения получили две квартиры. На месте работают 18 человек и 7 единиц техники. На базе соседней школы развернут пункт временного размещения для жильцов", - отметили в ГУ МЧС.

Ростовская область

Новости

Что произошло за день: суббота, 11 мая

Военные завершили тушение пожаров в Курганской области

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Вылет лайнера из Оренбурга в Москву задержали для проверки после жесткой посадки

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');