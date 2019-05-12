Один человек погиб в результате хлопка бытового газа в Ростовской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области, есть погибший и пострадавшие, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.

"В 00:30 мск получена информация о хлопке газа в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозёрный Каменского района. По предварительной информации погиб один человек, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Каменск-Шахтинский.

"Повреждения получили две квартиры. На месте работают 18 человек и 7 единиц техники. На базе соседней школы развернут пункт временного размещения для жильцов", - отметили в ГУ МЧС.