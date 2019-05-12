Бывший командующий Северным флотом назвал фантазией военное использование белух

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На Северном флоте не используют белух, кит, обнаруженный у берегов Норвегии, скорее всего, имеет отношение к ученым, считает адмирал Вячеслав Попов, возглавлявший флот в 1999-2001 годах.

"Это фантазии тех, кто это написал", - сказал он, комментируя сообщения норвежских СМИ о том, что обнаруженный у берегов страны кит может иметь отношение к Северному флоту России.

Попов считает, что обнаруженная на нем экипировка использовалась учеными. "Наверняка это ученые, которые отслеживают перемещения китов", - отметил адмирал.

В конце апреля норвежские СМИ сообщили, что у северного побережья страны рыбаки обнаружили белуху. Как сообщает норвежский канал NRK, ближе к голове кита они заметили стяжку, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg. По мнению норвежских ученых, кита могли тренировать российские моряки для использования в качестве сил специального назначения.

В Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН "Интерфаксу" подтвердили, что российские военные работают с китами-белухами. По словам сотрудника института, заместителя руководителя программы "Белуха - белый кит" Дмитрия Глазова, белухи, в частности, использовались военными во время Сочинской олимпиады 2014 года.

Как он сообщил, "в Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море, и в Мурманске".

Глазов высказал мнение, что кит просто "сбежал" из своего места содержания.

На прошлой неделе газета The Washington Post написала, что белуха, которую заметили рыбаки Норвегии в прибрежных водах и сочли российской, отказывается покидать воды города Хаммерфеста.

По словам представителя управления рыболовства Норвегии Йоргена Вийга, кит удалялся от города максимум на 25 морских миль (порядка 46 км), и белухе, по его словам, вероятно, нравится близость людей, что является странным поведением для этого вида. Более того, кит даже позволял погладить себя по носу. Вийг рассказал, что его могут транспортировать в заповедник в Исландию.