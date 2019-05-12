В Карелии заявили, что обнаруженная в Норвегии белуха к ним не имеет отношения

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Карельском туристическом центре опровергли сообщения о том, что найденный у берегов Норвегии кит мог сбежать из вольера в поселке Нильмогуба.

Ранее норвежский телеканал NRK сообщил, что кит-белуха, обнаруженный в конце апреля рыбаками у северных Берегов Норвегии, мог иметь отношение к центру реабилитации для детей с психологическими проблемами в карельском поселке Нильмогуба.

"Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы", - считает бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю, слова которого приводит канал.

В публикации канала также приводится видео, на котором сотрудники карельского туристического центра "Полярный Круг" проводят для детей экскурсию по вольеру с белухами.

Между тем в расположенном в Нильмогубе туристическом центре "Полярный Круг", сообщили "Интерфаксу", что последние несколько лет в поселке не содержат белух.

По словам представителя центра, морской вольер с белухами принадлежал расположенному на смежной территории "Беломорскому Экологическому Центру", в то время как в "Полярном Круге" проводили экскурсии по вольеру и оказывали услуги дайвинга с белухами.

"Насколько нам известно, последняя из белух, которая содержалась в вольере около деревни Нильмогуба, была в 2016 году отправлена "Беломорским Экологическим Центром" в дельфинарий в Санкт-Петербурге. В течение последних двух с половиной лет ни одной белухи в вольере не содержалось", - сообщили представитель туристического центра.

По его словам, у белух, содержащихся в вольере в Нильмогубе, не использовалась никакая упряжь.

Кит-белуха был обнаружен у берегов северной Норвегии в конце апреля. Как сообщал норвежский канал NRK, ближе к голове кита они заметили стяжку, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg. По мнению норвежских ученых, кита могли тренировать российские моряки для использования в качестве сил специального назначения.

На прошлой неделе газета The Washington Post написала, что белуха, которую заметили рыбаки Норвегии в прибрежных водах и сочли российской, отказывается покидать воды города Хаммерфеста.

По словам представителя управления рыболовства Норвегии Йоргена Вийга, кит удалялся от города максимум на 25 морских миль (порядка 46 км), и белухе, по его словам, вероятно, нравится близость людей, что является странным поведением для этого вида. Более того, кит даже позволял погладить себя по носу. Вийг рассказал, что его могут транспортировать в заповедник в Исландию.

В воскресенье адмирал Вячеслав Попов, в 1999-2001 году возглавлявший Северный флот, опроверг информацию о том, белуха имеет какое-то отношение к флоту. Он считает, что обнаруженные на ките экипировка использовалась учеными.