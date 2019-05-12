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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщило краевое управление МЧС России.

Как рассказали спасатели, по данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, вечером в воскресенье (по местному времени - ИФ) зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие в акватории Тихого океана на глубине 10 км. Магнитуда составила 4,5.

Эпицентр землетрясения находится в 90 км восточнее поселка Усть-Камчатск.

Угроза цунами не объявлялась. По данным МЧС, подземный толчок в населенных пунктах региона не ощущался.

Камчатка Тихий океан МЧС

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