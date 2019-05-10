Жители Курил ощутили землетрясение силой до четырех баллов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Жители города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, в результате утреннего землетрясения ощутили подземные толчки силой до четырех баллов, сообщили агентству "Интерфакс" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"В Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой в три-четыре балла", - сказал представитель РАН.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром по местному времени в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его эпицентр находился в 135 км юго-восточнее города Северо-Курильск. Энергетический класс землетрясения составил 12,9.