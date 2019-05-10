Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее на территории Елизовского района Камчатского края, сообщает главное управление МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло рано утром в пятницу по местному времени на глубине 160 км. Его эпицентр находился на отдаленной горной территории в 70 км северо-восточнее елизовского села Северные Коряки", - говорится в сообщении.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 70 км.

По данным МЧС, это сейсмособытие в населенных пунктах региона не ощущалось.