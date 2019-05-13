"Аэрофлот" в понедельник отменил два рейса на SSJ-100

Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в понедельник, 13 мая, отменил два рейса с использованием самолета Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Отменен рейс из Бухареста в Москву SU2039, а также вылет из Самары SU1207.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево" вскоре после вылета в Самару. На борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться. Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал. По данным сайта Flightradar24, речь шла о рейсе SU1206, что объясняет отмену SU1207.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

8 мая "Аэрофлот" отменил пять парных рейсов на "суперджетах" из "Шереметьево" и обратно, 9 мая - 12 рейсов, 10 мая их число достигло уже 14. По данным газеты "Коммерсантъ", на следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов, 12 мая - ни одного.

"Аэрофлот" - крупнейший эксплуатант SSJ-100, до катастрофы в его парке числилось 50 таких самолетов.

Согласно закрытой статистике Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний в 2018 году, налет SSJ-100 составил 3,6 часов в сутки, сообщала газета "Ведомости". Для сравнения, самые популярные модели - среднемагистральные Airbus A320 и Boeing 737-800 - летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Топ-менеджер одного из эксплуатантов SSJ-100 объяснял изданию, что низкий налет лайнера по-прежнему связан с нехваткой запчастей: при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются.