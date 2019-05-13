Второй за сутки рейс SSJ-100 отложен из-за неисправности

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону отложен на восемь часов, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

По расписанию вылет был назначен на 04:45 по Москве, однако по решению авиакомпании перенесен на 13:00 мск.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству "Интерфакс" уточнили, что рейс отложен из-за технической неисправности судна.

"Вылет состоится на резервном самолете, ориентировочно, в 17-18 часов (13-14 по Москве - ИФ), на рейс зарегистрировано более 90 пассажиров", - сказали в прокуратуре.

В ночь на понедельник авиакомпания задержала из-за технической неисправности вылет SSJ-100 из Краснодара в Челябинск. В итоге для выполнения рейса был предоставлен резервный борт.

Кроме того, минувшей ночью SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в "Шереметьево" после вылета в Самару из-за проблем с давлением в кабине пилотов. Самолет удалось благополучно посадить, никто не пострадал.