Источник назвал причину возвращения летевшего в Самару SSJ-100 в Москву

Сработал датчик неисправности системы наддува в кабине пилотов

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Superjet после вылета в Самару минувшей ночью вернулся в "Шереметьево" из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал, добавил он.