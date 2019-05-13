SSJ-100 на рейсе Краснодар - Челябинск пришлось заменить из-за неисправности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Техническая неисправность самолета SSJ-100 стала причиной задержки авиарейса Краснодар-Челябинск в ночь на понедельник, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Азимут".

"Авиарейс Краснодар-Челябинск был выполнен с задержкой более 1,5 часа из-за технической неисправности, выявленной на борту самолета SSJ-100. Компанией был предоставлен резервный борт, который благополучно выполнил полет и уже вернулся", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что флот авиакомпании "Азимут" состоит только из машин SSJ-100.