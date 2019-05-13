У погибшего при взрыве газа в Ростовской области не было договора с газовиками

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал человеческий фактор в качестве основной причины взрыва газа в одном из домов поселка Чистоозерное, где погибли два человека.

"Человек, который погиб, вел специфический, асоциальный образ жизни, на это жаловались соседи, с которыми я (...) встречался. У него не было заключено соглашения на обслуживание (внутридомового газового оборудования). С этим тоже разбираются. (...) Но тут очевидный человеческий фактор, халатность", - сказал журналистам губернатор, слова которого приведены на сайте правительства региона.

По его словам, газовики в марте проверяли состояние газового оборудования, оборудования внутри квартир, разводящих сетей, произвели опрессовку.

В то же время губернатор отметил, что намерен провести отдельную работу с полицией в связи с происшествием. "Я обязательно послушаю доклады полиции, областного и районного руководства отдельно по этому дому. Жители дома действительно высказывали мнение, что полиция реагировала, но мер было недостаточно, чтобы успокоить этого человека. Возможно, это и есть причина, когда человек чувствует себя безнаказанно", - добавил Голубев.

Как сообщалось, в ночь на 12 мая в одной из квартир 16-квартирного жилого дома в Каменском районе Ростовской области взорвался бытовой газ. В результате два человека погибли, еще двое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).