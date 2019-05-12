Семьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублей

На месте взрыва газа в доме в Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения кровли 16-квартирного жилого дома в поселке Чистоозерный Каменского района, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления информационной политики.

"Семьям погибших выплатим по миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества также получат компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Все решения приняты, Минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты", - приводит пресс-служба слова Голубева.

В воскресенье замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко рассказал журналистам, что спасатели провели разбор всех конструкций в поврежденном взрывом газа доме, усилили междуэтажные перекрытия между первым и вторым этажом. Поисково-спасательные работы завершены. По его словам, полностью разобраны завалы, людей под ними нет.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по Москве воскресенья, в результате два человека погибли, еще двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).