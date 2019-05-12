Поиск

Специалисты предположили, что дом после взрыва газа под Ростовом не восстановить

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Документы на первоочередные выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области уже оформлены на тринадцать человек, сообщил губернатор области Василий Голубев на своей странице в инстаграм.

"Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки", - написал он.

В пункте временного размещения. С жителями пострадавшего дома. Беспокоятся о сохранности своего имущества, о восстановлении жилья. Документы на первоочередные выплаты уже оформлены на первых 13 человек. Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки. Поручил минстрою готовить предложения. Глава района после встречи с каждым жителем пострадавшего дома должен доложить предложения об их размещении на время восстановления либо строительства жилья #Ростовскаяобласть

Публикация от Василий Голубев (@golubev.v.u)

Голубев отметил, что глава района после встречи с каждым жителем пострадавшего дома должен доложить предложения об их размещении на время восстановления либо строительства жилья.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 мск в воскресенье, в результате два человека погибли, еще двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Губернатор Ростовской области распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям погибших, пострадавшим - от 200 до 400 тыс. рублей.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

Чистоозерный Ростовская область

Новости по теме

Новости

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследования по итогам шоу "Голос. Дети"

Директор Алсу опроверг слухи о засекреченном расследования по итогам шоу "Голос. Дети"

Вдова Доренко рассказала о проблемах с сердцем мужа, о которых он знал

В Карелии заявили, что обнаруженная в Норвегии белуха к ним не имеет отношения

В Москве в память о Доренко к его родной редакции приносят цветы

В Москве в память о Доренко к его родной редакции приносят цветы

Власти Ростовской области заявили, что в доме после взрыва газа жить пока нельзя

Бывший командующий Северным флотом назвал фантазией военное использование белух

Семьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве газа в Ростовской области получат по 1 млн рублей

В Ростовской области усилили конструкции дома, поврежденного взрывом газа

Дополнительные исследования причин смерти Доренко займут менее недели

Дополнительные исследования причин смерти Доренко займут менее недели

Режим ЧС введен в поселке в Ростовской области после взрыва газа в доме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');