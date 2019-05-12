Специалисты предположили, что дом после взрыва газа под Ростовом не восстановить

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Документы на первоочередные выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области уже оформлены на тринадцать человек, сообщил губернатор области Василий Голубев на своей странице в инстаграм.

"Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки", - написал он.

Голубев отметил, что глава района после встречи с каждым жителем пострадавшего дома должен доложить предложения об их размещении на время восстановления либо строительства жилья.

Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 мск в воскресенье, в результате два человека погибли, еще двое были доставлены в центральную городскую больницу Каменск-Шахтинска.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Губернатор Ростовской области распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям погибших, пострадавшим - от 200 до 400 тыс. рублей.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.