В Иркутске создали систему изучения ионосферы Земли с помощью навигационных систем

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Института солнечно-земной физики (ИСЗФ, Иркутск) разработали систему SIMuRG, которая позволяет собирать, обрабатывать и производить машинный анализ больших объемов данных глобальных навигационных спутниковых систем для последующего исследования околоземного космического пространства. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на ИСЗФ.

Система SIMuRG (System for the Ionosphere Monitoring and Researching from GNSS) позволяет собирать, обрабатывать и хранить данные глобальной спутниковой навигационной системы приемников (ГНСС-приемников).

Система дает возможность проводить фундаментальные исследования ионосферы Земли, начиная от эффектов магнитных бурь и солнечных вспышек до эффектов запусков космических аппаратов и землетрясений.

Отмечается, что основная проблема для развития этого направления заключается в том, что обработка и анализ всего массива данных мировой сети, включающей более 5 тыс. станций, невозможны в ручном режиме.

В рамках системы, в частности, создана подсистема вторичной обработки для построения индексов возмущенности ионосферы (верхняя часть атмосферы, насыщенная ионами и свободными электронами) по земному шару.

С помощью разработанной системы ученые ИСЗФ уже проанализировали воздействие сильнейшей вспышки на Солнце, которая произошла 6 сентября 2017 года, на ионосферу Земли, а также на точность работы систем навигации GPS и ГЛОНАСС.

"Исследование процессов в атмосфере Земли составляет одну из приоритетных задач мировой геофизической науки. Особенно важно изучение тонкой структуры ионосферы, так как именно интенсивные неоднородности приводят к существенным нарушениям в работе глобальных навигационных и других радиотехнических систем, использующих ионосферный канал", - приводятся в сообщении слова директора ИСЗФ Андрея Медведева.

"Это очень актуально в связи с возрастающими требованиями к точности глобальных спутниковых навигационных систем и необходимостью оперативного контроля качества их работы", - сказал ученый.

Кроме того, отмечает он, требуется разработать новые методы мониторинга состояния ионосферной плазмы в глобальном масштабе, включая территорию РФ, Арктики и Антарктики.