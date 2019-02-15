"Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ивантеевский горсуд Подмосковья приговорил к реальному наказанию подростка, напавшего на учительницу и учащихся в школе №1 в Ивантеевке осенью 2017 года.

"Он признан виновным и приговорен судом к наказанию в виде 7 лет и 3 месяцев воспитательной колонии", - сообщил "Интерфаксу" адвокат подростка Виктор Запрудский.

Также суд взыскал с подсудимого по иску потерпевших компенсацию в размере более 2 млн рублей. Фактически, пояснил адвокат, эти деньги будут взысканы с родителей.

По мнению защиты, суд вынес школьнику чрезмерно суровый приговор. Однако решение об его обжаловании будет принято после обсуждения этого вопроса с родителями.

Молодой человек признан виновным по части 3 статьи 30-части 2 статьи 105 (Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК РФ и по части 3 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Как установлено следствием и судом, 5 сентября 2017 года учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, из них трое детей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее адвокат заявлял, что подросток раскаивается и просит прощения у потерпевших. Адвокат добавил, что родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим.