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Суд арестовал еще восьмерых участников протеста против храма в центре Екатеринбурга

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг рассмотрел восемь материалов в отношении задержанных участников несанкционированной акции против строительства собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Задержанным назначено наказание в виде административного ареста на срок от пяти до 15 суток. Участники акпривлечены к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП), повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации (ст. 20.2 ч.8 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 ч.1), неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ст.19.3 ч.1 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что 21 человек арестован на сроки от двух до десяти суток. Таким образом, число арестованных по результатам акций увеличилось до 29.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола.

Очередная акция протеста, как передает корреспондент агентства "Интерфакс", идет и в эти минуты.

Екатеринбург

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