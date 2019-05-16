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Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вечером в четверг пришел в сквер на Октябрьской площади, где планируется строительство храма, и начал общаться с протестующими. Видеотрансляцию происходящего ведет городской новостной интернет-портал е1.

На просьбу собравшихся провести референдум Высокинский ответил, что процедура опроса короче. Участники акции продолжают настаивать на необходимости референдума, а также просят приостановить строительство храма.

"Стройка будет ждать, пока не будет принято решение. Запускаем процедуру опросов и дальше, соответственно, смотрим, как пройдет", - сказал Высокинский.

"Нам не нужны ни столкновения, нам не нужны ни аресты, по одной причине - Екатеринбург всегда проводил мирные протесты", - отметил он.

Между тем протестующие ведут себя шумно, выкрикивают лозунги, перебивают главу города. Он предложил им выбрать пятерых представителей и продолжить дискуссию за периметром сквера.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на медиа-форуме ОНФ, предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма. Он подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не разъединять. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что намерены провести независимый опрос, он начнется завтра и займет около двух недель.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 составлены 102 протокола. 21 человек арестован на сроки от двух до десяти суток.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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