Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вечером в четверг пришел в сквер на Октябрьской площади, где планируется строительство храма, и начал общаться с протестующими. Видеотрансляцию происходящего ведет городской новостной интернет-портал е1.

На просьбу собравшихся провести референдум Высокинский ответил, что процедура опроса короче. Участники акции продолжают настаивать на необходимости референдума, а также просят приостановить строительство храма.

"Стройка будет ждать, пока не будет принято решение. Запускаем процедуру опросов и дальше, соответственно, смотрим, как пройдет", - сказал Высокинский.

"Нам не нужны ни столкновения, нам не нужны ни аресты, по одной причине - Екатеринбург всегда проводил мирные протесты", - отметил он.

Между тем протестующие ведут себя шумно, выкрикивают лозунги, перебивают главу города. Он предложил им выбрать пятерых представителей и продолжить дискуссию за периметром сквера.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман помог действующему главе города Высокинскому пройти через толпу, сообщает наш журналист pic.twitter.com/lreWUM5AjS — URA.RU (@ura_ru) 16 мая 2019 г.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг, выступая на медиа-форуме ОНФ, предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма. Он подчеркнул, что храм должен объединять людей, а не разъединять. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что намерены провести независимый опрос, он начнется завтра и займет около двух недель.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 составлены 102 протокола. 21 человек арестован на сроки от двух до десяти суток.