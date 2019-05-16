Храм в Екатеринбурге не будут строить до подведения итогов опроса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Стройка храма в Екатеринбурге не начнется, пока не будет выполнено поручение президента России Владимира Путина, сообщил агентству "Интерфакс" Александр Андреев, директор фонда святой Екатерины - организации-инициатора строительства.

"Стройка еще не начиналась. Идет этап подготовки площадки к церемонии закладки первого камня. Фонд святой Екатерины вместе с горожанами ждет выполнения поручения президента России", - отметил он.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий, на площадке в сквере на Октябрьской площади в Екатеринбурге, где планируется строительство храма, продолжает работать техника.

Территория, где проходит несанкционированная акция протеста, наполовину заполнена людьми. Участники прогуливаются, разговаривают, поют песни.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг на медиа-форуме ОНФ, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, предложил провести опрос горожан. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что намерены провести независимый опрос, он начнется в пятницу.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.

В четверг акция протеста продолжилась. К противникам строительства храма вышел глава Екатеринбурга Александр Высокинский.