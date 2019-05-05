Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Южно-Курильске

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в 101 км от Южно-Курильска магнитуда, глубина сейсмособытия составила 50 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Землетрясение ощутили жители пгт. Южно-Курильска и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов", - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.