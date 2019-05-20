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Кремль не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Поздравления будут направлены только в случае успехов в нормализации отношений между двумя странами

Кремль не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не будет направлять поздравления Владимиру Зеленскому, в понедельник вступившему в должность президента Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, можно ли ждать поздравлений Путина Зеленскому со вступлением в должность Песков сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами". Отвечая на вопрос, какими, на его взгляд, должны быть эти успехи, Песков сказал: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков подчеркнул: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может".

"Крым - один из регионов РФ", - указал Песков.

Говоря о Донбассе, пресс-секретарь отметил, что "это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на четком плане, изложенном в минских договоренностях".

В Кремле отметили, что каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной на повестке дня пока нет.

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