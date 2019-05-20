Зеленский заявил, что готов к непопулярным решениям ради прекращения огня в Донбассе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий в Донбассе. По его словам, ради этого он готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.

"Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе", - сказал Зеленский в своем обращении к украинскому народу с трибуны Верховной рады в понедельник.

"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир", - заявил шестой президент Украины.

При этом он добавил: "Не утрачивая наши территории, никогда".

Зеленский также подчеркнул, что началом диалога должно стать освобождение всех украинских пленных. "Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - подчеркнул он.

Следующим вызовом президент назвал возвращение утраченных территорий. "Честно говоря, мне эта формулировка кажется не очень корректной, так как нельзя утратить то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что с территориями были утрачены и люди, и теперь "мы должны возвращать их сознание", сказал он, перейдя на русский язык.

Ранее вступивший в понедельник в должность президент Украины Зеленский одним из своих первых решений распустил Верховную раду. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу сразу после своей инаугурации.

Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За второго кандидата, пятого президента Украины Петра Порошенко, проголосовали 24,45% избирателей.