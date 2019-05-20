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"Аэрофлот" изменил расписание рейсов в Милан и Рим из-за забастовки в Италии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменит во вторник, 21 мая, ряд рейсов из Москвы в Болонью, Милан и Рим в связи с забастовкой наземного персонала в Италии.

Как говорится в сообщении перевозчика, 21 мая отменяются рейсы SU2424 и SU2425 из "Шереметьево" в Болонью и обратно, SU2410 и SU2411 из "Шереметьево" в Милан и обратно, а также рейсы SU2418/SU2419 и SU2406/SU2407 из "Шереметьево" в Рим и обратно.

Также 21 мая будет перенесено время вылета рейсов SU2404 из "Шереметьево" в Рим и обратно на более позднее, а 22 мая будет изменено время вылета рейса SU2429 из Болоньи в "Шереметьево" на более раннее.

Пассажиров оповестят об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", заверила компания.

Аэрофлот Италия

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