Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовок в Италии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Alitalia отменила во вторник свыше трех сотен рейсов из-за массовых забастовок работников авиатранспорта в Италии, сообщает газета The Sun.

Отменено 325 рейсов, это половина всех запланированных на день полетов. Пострадавшие пассажиры смогут бесплатно перебронировать свои билеты в срок до 28 мая или получить полный возврат средств.

Как отмечает газета, в большей степени пострадают пассажиры аэропортов Рима и Милана.

Забастовка работников авиатранспорта в Италии началась утром 21 мая и продлится 24 часа. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила об отмене во вторник ряда рейсов из Москвы в итальянские города из-за забастовок - в Болонью, Милан и Рим.