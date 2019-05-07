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Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Несколько сотен авиарейсов могут быть отменены во Франции на этой неделе из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщают французские СМИ.

Ожидается, что, кроме того, сотни рейсов будут выполнены с опозданием.

Авиадиспетчеры и инженеры французской национальной компании по организации воздушного движения планируют начать забастовку в среду в 19:00 по местному времени (18:00). Она продлится до 06:00 утра пятницы.

По данным французских СМИ, забастовка затронет, в частности, парижский международный аэропорт Орли, а также аэропорты Лиона, Марселя и Тулузы. Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании сократить число авиарейсов из этих аэропортов на время акции.

Движение авиатранспорта в аэропорту Шарль-де-Голль, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

Специалисты авиационной сферы выражают недовольство планам президента Франции Эммануэля Макрона реализовать трудовую реформу, которая, по их мнению, изменит в худшую сторону условия работы сотрудников госсектора.

Позже на этой неделе к французским авиадиспетчерам планируют присоединиться в Италии. Сотрудники ряда итальянских аэропортов, а также авиакомпаний Alitalia и Air Italy планируют устроить забастовку на несколько часов в пятницу.

В связи с этими забастовками авиакомпания EasyJet уже отменила десятки авиарейсов, запланированных на пятницу.

Франция

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