Журналисты "Коммерсанта" обратились к читателям в связи с увольнениями

Представители ИД заявили, что газета продолжит работу в обычном режиме, однако отмечает, что "неопределенно долгое время не сможет информировать читателей о российской политике"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников. Представители ИД заявили, что газета продолжит работу в обычном режиме.

В нем, в частности, отмечается, что материал о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации "полностью отвечал стандартам "Ъ", который всегда опирается на надежные и проверенные источники".

"По словам наших коллег, позже акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников. Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников "Ъ", редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение - наличие судебного запроса", - говорится в обращении, подписанном несколькими десятками человек. Авторы письма назвали сложившуюся ситуацию "прямым давлением на журналистов".

"Коллектив "Ъ" считает себя обязанными сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация", - пишут журналисты.

Один из подписантов на условиях анонимности сообщил "Интерфаксу", что "речь не идет о приостановке выхода газеты в свет". "Судя по всему, из "Коммерсанта" увольняется практически весь отдел политики, кто будет писать на политические темы, пока непонятно", - сказал собеседник.

Между тем, источник в руководстве ИД заявил "Интерфаксу", что газета "будет выходить в обычном режиме". "Завтрашний номер верстается, завтра вы сможете его прочесть", - сказал собеседник агентства.

В понедельник о ситуации в "Коммерсанте" сообщил на своей страничке в Фейсбуке в понедельник замглавного редактора газеты Глеб Черкасов.

"Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД "Коммерсант" прервал трудовые отношения со спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым", - написал Черкасов. По его словам, "причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации". Черкасов сказал, что после этого заявления об уходе подали он сам и еще 10 сотрудников.

Гендиректор и шеф-редактор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин заявил "Интерфаксу", что не имеет претензий к решившим уволиться журналистам издательского дома, но не приемлет таких методов давления.

"Решение в отношении написанных журналистами заявлений будет принято завтра", - сообщил он "Интерфаксу". "Мною, шеф-редактором ИД "Коммерсантъ", было принято решение расстаться с двумя журналистами не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ", - говорится в его заявлении, поступившем в "Интерфакс". Акционер ИД Алишер Усманов заявил, что не имеет отношения к увольнению сотрудников и не вмешивается в редакционную политику.