Что случилось этой ночью: вторник, 21 мая

СБ ООН отклонил обсуждение украинского закона о языке, Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard, журналисты "Коммерсанта" обратились к читателям

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке. Шесть стран высказались против проведения запрошенной Россией встречи. Ио постпреда США обвинил Россию в попытке отвлечь внимание от демократической передачи власти на Украине. Постпред РФ Небензя заявил, что просьба России созвать заседание не связана с инаугурацией Зеленского, и пояснил, что дата инаугурации не была известна, когда Россия запрашивала заседание СБ ООН.

- В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard. Операции по дебетовым картам должны быть прекращены с 30 ноября 2019 года, по кредитным - с 30 января 2020 года, а банкам страны поручено заняться созданием независимой платежной системы.

- Журналисты "Коммерсанта" обратились к читателям в связи с увольнениями. Представители издательского дома заявили, что газета продолжит работу в обычном режиме, но "неопределенно долгое время не сможет информировать читателей о российской политике".

- В доме легенды соула Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы. Адвокат певицы рассказал, что два из них датированы 2018 годом, еще одно было написано в 2014 году. Слушания по определению подлинности завещаний назначены на 12 июня.

- Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории, теракт же не станет решающим фактором в вопросе возобновления авиарейсов в Египет.

- ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет. Поправки в УК РФ предусматривает лишение свободы на шесть лет при владении человеком более 50% голосов в компании, пять лет тюрьмы грозит выполнявшим указания руководства.