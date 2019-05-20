Небензя прокомментировал блокировку обсуждения темы украинского закона о языке

Ио постпреда США, в свою очередь, заявил, что Россия пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал блокировку обсуждения в Совете Безопасности темы украинского закона о языке проявлением двойных стандартов.

"Мы глубоко сожалеем, что ряд делегаций все же пошел на проявление двойных стандартов при обсуждении украинского вопроса в Совете Безопасности ООН. Нам очевидно, что эта тема для вас неприятна, потому что не позволяет оправдывать ваших подопечных в Киеве", - сказал российский дипломат.

Кроме того, постпред РФ заявил о риске гражданского противостояния на всей территории Украины из-за закона о языке, который, по его словам, предусматривает "языковую инквизицию".

"Я предлагаю нелицемерно и нелицеприятно дать справедливую оценку украинского закона и предусмотренного им языковой инквизиции с тем, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию общественно-политической ситуации на Украине, создающей реальный риск гражданского противостояния не только на Востоке, но и на всей территории данного государства", - заявил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

По его словам, "принятие закона препятствует задаче достижения мира и общественному согласию внутри страны, приводит к ненужной поляризации проживающих на Украине народов".

"Для страны, которая заявляет о стремлении соответствовать самым высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы", - подчеркнул постпред РФ при ООН.

Он отметил, что "на этом фоне становится еще более понятным причины, по которым крымчане сделали свой исторический выбор в пользу возвращения в Россию и сохранили таким образом возможность использования русского языка, являющегося родным для подавляющего числа жителей полуострова".

Британский постпред при ООН Джонатан Аллен попытался прервать выступление в СБ российского коллеги, но потерпел неудачу.

Он отметил, что по итогам голосования заседание не проводится, соответственно, постпред РФ при ООН, обстоятельно выражая позицию своей страны по Украине, "проявляет неуважение к совету". По его словам, Небензя решил не просто сделать "ограниченное количество" комментариев с пояснением того, почему РФ голосовали за проведение обсуждения, а выступить с полноценной речью. Аллен усомнился, что российская сторона действует правомерно.

В ответ на это Небензя задал вопрос своему британскому коллеге, в соответствии с какими критериями он делает вывод о содержании его речи. После этого он попросил разрешения у председателя Совбеза продолжать выступление, и, получив его, возобновил изложение своей позиции по языковой проблеме на Украине.

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил в понедельник за заседании СБ ООН, что Россия пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти на Украине.

Решение России запросить встречу в Совбезе ООН по украинскому закону о языке Коэн назвал "попыткой отвлечь внимание от мирной демократической передачи власти, происходящей сегодня на Украине".

Он также заявил, что "США поздравляют президента Владимира Зеленского с его сегодняшней инаугурацией в качестве президента Украины".

"И мы с нетерпением ждем работы с ним и приветствуем выраженную им приверженность содействовать национальному единству", - добавил Коэн.

В свою очередь, Небензя заявил, что просьба России созвать заседание не связана с инаугурацией Зеленского. Он пояснил, что "дата инаугурации не была известна, когда Россия запрашивала (заседание СБ ООН - ИФ)".

Ранее в понедельник большинство членов Совбеза ООН не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о языке. Так, пять членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.