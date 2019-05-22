Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 22 мая

Уничтожение боевиков во Владимирской области и ультиматум Анкаре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В городе Кольчугино Владимирской области спецслужбы блокировали, а затем уничтожили двоих предполагаемых террористов. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература. Личности убитых предварительно установлены.

- Госдепартамент США предложил Турции в двухнедельный срок отказаться от закупок российских зенитных ракетных систем С-400. В противном случае Анкаре грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО. Предложение является окончательным и не предусматривает дополнительных отсрочек.

- Движение поездов на участке Солнцевской линии столичного метро полностью восстановлено в ночь на среду. Работа участка подземки прервалась около 18:45 вторника из-за застрявшего в тоннеле поезда между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Выяснение причин инцидента займет неделю.

- Сборная России добились победы над национальной командой Швеции в заключительном седьмом туре чемпионата мира в Словакии. Российская команда вышла в четвертьфинал с первого места в группе В.

Новости по теме

Новости

Ряд конгрессменов обеспокоен результатами слушаний по Ирану

Белый дом предложит внести в ограничительный список Минторга США еще одну компанию из КНР

СМИ КНДР назвали бывшего вице-президента США Байдена "глупцом с низким IQ"

Трамп обвинил демократов в желании провести повторное расследование Мюллера

США предложили Турции отказаться от закупок российских С-400 в течение двух недель

США предложили Турции отказаться от закупок российских С-400 в течение двух недель

США заподозрили Дамаск в применении химоружия на северо-западе Сирии

Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе

Согласованный текст изменений в закон о выборах Рады подготовят к 7 утра среды

В команде Зеленского задумали провести референдум о мире с Россией по Донбассу

Что произошло за день: вторник, 21 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');