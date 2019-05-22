Что случилось этой ночью: среда, 22 мая

Уничтожение боевиков во Владимирской области и ультиматум Анкаре

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В городе Кольчугино Владимирской области спецслужбы блокировали, а затем уничтожили двоих предполагаемых террористов. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература. Личности убитых предварительно установлены.

- Госдепартамент США предложил Турции в двухнедельный срок отказаться от закупок российских зенитных ракетных систем С-400. В противном случае Анкаре грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО. Предложение является окончательным и не предусматривает дополнительных отсрочек.

- Движение поездов на участке Солнцевской линии столичного метро полностью восстановлено в ночь на среду. Работа участка подземки прервалась около 18:45 вторника из-за застрявшего в тоннеле поезда между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Выяснение причин инцидента займет неделю.

- Сборная России добились победы над национальной командой Швеции в заключительном седьмом туре чемпионата мира в Словакии. Российская команда вышла в четвертьфинал с первого места в группе В.