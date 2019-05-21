Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что обыски прошли в нескольких местах, включая дом и офис Сидаша.

По его данным, уголовное дело расследуется в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.