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Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что обыски прошли в нескольких местах, включая дом и офис Сидаша.

По его данным, уголовное дело расследуется в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

Ростовская область Сергей Сидаш

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