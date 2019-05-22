Что произошло за день: среда, 22 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому большинство из них выступают против строительства храма в сквере на Октябрьской площади в центре города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что эта площадка больше не будет рассматриваться в качестве потенциального места под строительство.

- Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в уголовных преступлениях.

- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов газеты "Коммерсантъ". По ее словам, она "не пользовалась телефонным правом" после публикации заметки о том, что она может покинуть пост спикера верхней палаты парламента. В свою очередь, организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность в связи с уходом группы сотрудников из газеты, назвав произошедшее ударом по российской журналистке.

- Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете "Газпрома". На начало 2019 года просроченная задолженность потребителей СКФО составила почти 100 млрд рублей.

- Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста за нарушение порядка организации митинга 9 сентября прошлого года.

- В Италии попал в аварию автобус с российскими туристами. Он протаранил барьеры у дороги, вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла одна россиянка, еще 19 граждан РФ получили ранения.

- "Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу. В финальном матче "железнодорожники" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу".