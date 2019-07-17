Суд заочно арестовал главу российско-венесуэльскогго банка по делу полковника ФСБ

Арестованный - Владимир Столяренко, профессор ВШЭ, член Общественного совета при ФСБ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По делу начальника 2-го отдела Управления "К" (банковского управления) Службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина заочно арестовали двух фигурантов. Это решение принял Московский гарнизонный военный суд. Дело расследуется по статье о мошенничестве.

Один фигурант - президент и председатель наблюдательного совета российско-венесуэльского банка "Моснарбанк Еврофинанс" Владимир Столяренко, член Общественного совета при ФСБ, член Ассоциации юристов России, член экспертного совета при председателе Счетной палаты, профессор Высшей школы экономики. Ранее он был членом совета директоров "РусГидро". Как сказал "Интерфаксу" представитель суда, Столяренко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Второй подозреваемый - Александр Бондаренко, член набсовета "Моснарбанка", бывший первый вице-президент этой кредитной организации. Ему вменяют соучастие в мошенничестве.

Черкалина задержали и арестовали в апреле 2019 года. Ему вменяют мошенничество в размере не менее 490 млн рублей и получение 52 млн рублей взятки от "гражданина Назарова". Вместе с Черкалиным задержали еще двух бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Александра Васильева.

Следствие считает, что в 2011 году Черкалин, Фролов, Васильев, а также Столяренко, Бондаренко и неустановленные лица обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, сказав, что ему грозит уголовное дело, а это может привести к срыву реализацию инвестпроектов по строительству жилья в Москве. В результате предприниматель передал им свою долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг", которую следствие оценило в минимум 490 млн рублей.