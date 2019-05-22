В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.

Так, мальчиков было решено принимать в класс, если они набирали 65,7 балла, для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла. В итоге около 20 девочек не смогли пройти по конкурсу. По данным издания, из выписки приемной комиссии следует, что конкуренцию девочкам при равных 69,1 пороговых баллах составили бы всего шесть мальчиков.

Директор гимназии Татьяна Дьякова заявила 59.ru, что разные баллы были установлены, чтобы не получалось девчачьих классов. "Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие", - приводит издание ее слова.

Ранее гимназия №4 уже оказывалась в центре скандала. 7 сентября 2018 года руководство учебного заведения не допустило к занятиям десятиклассницу Зинаиду Агишеву, дочь главы фракции "Яблоко" в пермской городской думе Надежды Агишевой. Решение объяснили тем, что девушка заменила классический костюм на одежду без эмблемы гимназии, а также окрасила волосы в розовый цвет.

Между тем прокуратура Пермского края в ходе проверки после инцидента отмечала, что принятый в гимназии локальный акт, устанавливающий нормы внешнего вида учащихся, "не наделял образовательное учреждение компетенцией по установлению требований к цвету и длине волос". После проверки школьница была допущена к занятиям.

В итоге суд Перми оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а директора - на 30 тысяч рублей за нарушение или незаконное ограничение права на образование (ст. 5.57 КоАП РФ).