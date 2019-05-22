Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

Руководитель штаба Навального Леонид Волков. Архивное фото. Фото: ТАСС, Евгений Курсков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил руководителю штаба оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову 20 суток административного ареста за нарушение порядка организации митинга 9 сентября прошлого года, сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

Суд признал Волкова виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, "повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния" (ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ).

Как сообщил сам оппозиционер, из фабулы административного дела следует, что он вел трансляцию с митинга 9 сентября 2018 года, которой "неизвестные лица так вдохновились", "что нанесли повреждение (царапину) лакокрасочному покрытию автомобилю Camry и причинили незначительные ушибы двум сотрудникам полиции".

Волкова задержали накануне утром в Москве, после чего доставили в ОМВД "Даниловский" для составления протокола.

9 сентября 2018 года в Москве прошла акция сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тыс. человек.

Навальный во время акции отбывал 30 суток административного ареста, а сразу по завершении этого срока, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября еще на 20 суток под арест.