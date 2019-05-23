Орловский суд оставил в силе приговор датскому иеговисту

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Орловский областной суд отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация), гражданину Дании Деннису Кристенсену, осужденному за экстремизм.

Таким образом, приговор нижестоящей инстанции, отправившей Кристенсена в колонию на шесть лет, остался без изменений.

Кристенсена задержали 25 мая 2017 года в Орле на собрании местных "Свидетелей Иеговы", которые проводили совместное чтение Библии.

В 2017 году Верховный суд по иску Минюста признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.