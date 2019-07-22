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В Нижегородской области возбудили пять уголовных дел на иеговистов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации, выявили девять предполагаемых ее участников и возбудили пять уголовных дел, сообщили в МВД. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о "Свидетелях Иеговы" (запрещены в России).

Задержанных заподозрили в организации и участии в деятельности экстремистской группы. По их делу проведены обыски по 31 адресам при силовой поддержке бойцов Росгвардии. У подозреваемых изъяли экстремистскую религиозную литературу, компьютеры, электронные носители информации и сотовые телефоны.

По версии следствия, их организация действовала в Нижнем Новгороде с июля 2017 года по июль 2019 года. Ее последователи "пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии", а также вербовали в свои ряды жителей города и области. Также следствие считает, что новых участников организации они призывали разорвать связи с родственниками и не признавать органы госвласти, говорится в пресс-релизе УМВД.

"Свидетели Иеговы" запрещены в России по решению Верховного суда от 20 апреля 2017 года.

ФСБ Росгвардия Свидетели Иеговы МВД Нижегородская область Нижний Новгород

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