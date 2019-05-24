Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения

Фото: ТАСС, Дмитрий Рогулин

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ошибка Росстата, который неверно посчитал рост промпроизводства в РФ за апрель, была вызвана тем, что в тюменское управление ведомства сдали данные в неправильных единицах измерения, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в пятницу.

"Ошибка произошла в связи с предоставлением организацией сведений не в тех единицах измерения, которые предусмотрены в форме NП-1 (месячная) "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", - сказал представитель Тюменьстата.

По данным собеседника агентства, ответственность за достоверность сведений несут сотрудники отчитывающейся организации, подписавшие отчет.

"На запрос работника статистики в ЯНАО организация устно подтвердила сведения, содержащиеся в отчете. Самостоятельно работник не имеет права вносить изменения в отчет", - добавил он.

В ответ на запрос Тюменьстата компания предоставила исправленный отчет.

В среду Росстат сообщил, что добыча газа в апреле в РФ подскочила на 16%. В целом прирост промпроизводства ведомство оценило в рекордные за два года 4,9%. При этом, по данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в РФ в апреле выросла на 3,45%.

Однако на следующий день Росстат отзывает эту оценку в связи с обнаруженной ошибкой.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - заявили в ведомстве.

В Росстате пообещали провести служебное расследование и наказать виновных, если это сотрудники ведомства.

Новая оценка роста промпроизводства за апрель - 4,6% вместо 4,9%. При этом на оценку за январь-апрель это не повлияло (+2,8%).