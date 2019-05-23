Росстат начал служебное расследование из-за искажения данных о добыче газа

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Росстат признал ошибку в оценке динамики промпроизводства в апреле и начал в связи с ней служебное расследование, говорится в четверг в сообщении ведомства.

В среду Росстат сообщил, что добыча газа в апреле подскочила на 16%. В целом прирост промпроизводства ведомство оценило в рекордные за два года 4,9%. При этом, по данным подведомственного Минэнерго Центрального диспетчерского управления ТЭК, добыча газа в РФ в апреле выросла на 3,45%.

В четверг Росстат заявил, что отзывает ранее опубликованную информацию о в связи с обнаруженной ошибкой.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - сказано в заявлении Росстата.

"В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", - обещает ведомство.

"Либо мы понимаем, что это ошибка, лежащая за пределами нашей ответственности, но в любом случае это требует дополнительной настройки нашего формата логического контроля, чтобы мы более интенсивно на это реагировали. Либо мы выявляем, что здесь есть, в том числе, ответственность наших сотрудников внутри - тогда буду санкции, тогда будут взыскания, конечно", - сказал позже глава ведомства Павел Малков. По его словам, расследование может занять около недели.

Новая оценка роста промпроизводства за апрель - 4,6% вместо 4,9%. При этом на оценку за январь-апрель это не повлияло (+2,8%).

Росстат пересчитал динамику роста добычи как газа, так и нефти - с 16% до 2,6% и с 7,4% до 2,5% соответственно.

Данные ведомства удивили Минэкономразвития. Так руководитель министерства Максим Орешкин констатировал, что необходимо услышать комментарий Росстата.

"Понятно, что там в общей цифре роста (промпроизводства - ИФ) - это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки", - сказал он.