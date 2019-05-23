Ямало-Ненецкая статистическая аномалия. Обобщение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России появилась территория аномальных отклонений статистики: через богатый углеводородами Ямало-Ненецкий автономный округ словно проходят невидимые волны, которые уже не первый раз создают проблемы Росстату.

Первый раз "феномен ЯНАО" проявился в январе этого года - тогда регион обеспечил "строительный бум", из-за которого Минэкономразвития повысило оценку ВВП за 2018 г. В министерстве объяснили более высокий рост по итогам года, чем прогнозировалось (2% вместо 1,8%), существенным пересмотром Росстатом данных по строительству в сторону повышения. Высокие темпы роста в строительстве озадачили аналитиков, но вскоре Минэкономразвития объяснило - "нетипично большое расхождение данных" статистики по инвестициям в здания и сооружения и строительству, которые обычно тесно коррелируют, наблюдалось по ЯНАО (где именно в прошлом году был выведен на плановую мощность крупнейший нефтегазовый проект - завод "НОВАТЭКа" и его партнеров "Ямал СПГ").

На этой неделе ЯНАО вновь оказался в центре внимания тех, кто следит за статистикой, но уже в гораздо менее приятном контексте.

В среду Росстат опубликовал данные по промпроизводству за апрель, сообщив о рекордном за два года росте - 4,9%. Фантастический результат в газодобыче - рост на 16% против скромных 3,45% у ЦДУ ТЭК, зафиксированный Росстатом, удивил не только отраслевых экспертов (такую динамику они считают не просто маловероятной, а невозможной - в силу большого объема производства газа в стране, который сглаживает любые колебания по отдельным производственным объектам), но и куратора статистического ведомства - Минэкономразвития.

"Здесь мы ждем только комментария от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные удивили", - осторожно комментировал журналистам утром в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Понятно, что там в общей цифре роста (промпроизводства - ИФ) - это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки", - отмечал он.

Грязные данные

Росстат интриговал недолго: прямо во время итоговой коллегии Минэкономразвития ведомство объявило, что отзывает ранее опубликованную информацию о промпроизводстве "в связи с обнаруженной ошибкой". Случай уникальный: пересчет показателей в статистике является рутинной практикой, но не на следующий день после публикации.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - сказано в заявлении Росстата.

"В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", - обещает ведомство.

Новая оценка роста промпроизводства за апрель - 4,6% вместо 4,9%. При этом на оценку за январь-апрель это не повлияло (+2,8%).

С исключением сезонного и календарного факторов, по новой оценке Росстата, промпроизводство в апреле выросло на 1,2% (а не на 1,4%) после снижения на 0,5% в марте, роста в феврале на 1,3% и на 0,2% в январе.

Росстат пересчитал динамику роста добычи как газа, так и нефти - с 16% до 2,6% и с 7,4% до 2,5% соответственно.

Даже после пересмотра оценки за апрель годовые темпы роста промышленности остаются максимальными с мая 2017 года (тогда промпроизводство выросло на 6,9%, но больше с тех пор рост лишь один раз превысил 4% - в феврале 2019 года промпроизводство выросло на 4,1%). Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагал рост на 1,5%.

Трудные времена

Росстату и без ямало-ненецких сюрпризов приходится в последнее время непросто: передача кураторства над ведомством Минэкономразвития и последовавшее повышение оценки роста ВВП (и было уже не важно, чем оно объяснялось) вызвало волну язвительных комментариев. Новому руководителю Павлу Малкову, пришедшему как раз из Минэкономразвития, приходится настраивать работу ведомства - а претензий к ней в последние годы было предостаточно - в условиях совершенно непривычного для Росстата внимания общественности.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал "недопустимыми" ошибки Росстата в подсчете промпроизводства за апрель, в тоже время, не стал говорить о возможных оргвыводах.

"Оргвыводы должны делать внутри Росстата в первую очередь", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию с пересчетом данных по промпроизводству в апреле. "У нас, очевидно, статистика получает все больше пристального и детального внимания со стороны общественности и экспертов. Поэтому качественные данные - это вообще ключевая история", - добавил он.

"Поэтому такие ошибки, как сейчас допущены и исправлены, они недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдает компания, но это не слагает обязанностей с Росстата проверять все данные", - подчеркнул Орешкин.

Росстат по итогам расследования инцидента может применить санкции к своим сотрудникам, если выяснится их вина, заявил, в свою очередь, Малков.

"Либо мы понимаем, что это ошибка, лежащая за пределами нашей ответственности, но в любом случае это требует дополнительной настройки нашего формата логического контроля, чтобы мы более интенсивно на это реагировали. Либо мы выявляем, что здесь есть, в том числе, ответственность наших сотрудников внутри - тогда будут санкции, тогда будут взыскания, конечно", - сообщил журналистам Малков.

По его словам, расследование может занять около недели.