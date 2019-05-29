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Власти ЯНАО не поверили данным Росстата о поголовной бедности населения

Власти ЯНАО не поверили данным Росстата о поголовной бедности населения
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа предположили, что Росстат ошибся в оценке благосостояния местных жителей, которым, по мнению ведомства, хватает денег только на покупку продуктов.

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В докладе Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года говорится, что 100% семей на Ямале денег хватает на еду, а покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В четвертом квартале 2017 года эта цифра была такой же.

Всего Росстат обследовал 260 семей на Ямале, из них 210 живут в городе, 50 - в сельской местности.

В пресс-службе губернатора ЯНАО "Интерфаксу" сообщили, что в регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей, но их результаты иные.

Так, в октябре 2018 года опрос о финансовом положении жителей региона проводил ВЦИОМ. 44% сообщили, что им всегда хватает средств на вещи первой необходимости, 37% сказали, что могут делать крупные покупки и ездить в отпуск, 4% могут делать дорогостоящие покупки и 11% - денег всегда хватает только на питание и не всегда на другие необходимые вещи.

В 2016 году Росстат публиковал аналогичное исследование, и тогда доля семей в ЯНАО, которым хватает средств только на еду, составляла 2,4%, а 57,5% семей хватало денег на еду, одежду и товары длительного пользования.

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В пресс-службе губернатора добавили, что за 2017-2018 годы прирост реальной зарплаты в регионе достиг 8,4%. В прошлом году средний размер заработный платы в автономном округе в пять раз превышал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Источник в правительстве ЯНАО сообщил "Интерфаксу", что власти региона обратились в Росстат с просьбой проверить опубликованные данные, поскольку есть подозрение об ошибке.

Ранее Росстат признал ошибку в оценке динамики промпроизводства в России в апреле из-за неточных данных, которые предоставило одно из добывающих предприятий в ЯНАО.

ЯНАО Росстат

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