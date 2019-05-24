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Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и попросил больше себя беречь.

"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.

При этом он заметил, что у него есть только одно пожелание и добавил: "Ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, а я скажу - график свой корректировать в сторону разгрузки".

Патриарх поблагодарил президента за сотрудничество и взаимодействие, которое сейчас осуществляется между государством и церковью. "Многие добрые дела реализуются, и это видно невооруженным глазом. Поэтому, думаю, все, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, все это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества", - сказал Кирилл.

Владимир Путин патирах Кирилл

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