Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства и патриарх при встрече "весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным и по самым разным вопросам повестки дня".

Отвечая на уточняющий вопрос, сходятся ли позиции Путина и патриарха Кирилла по вопросу строительства храма в Екатеринбурге, Песков сказал: "Большего, к сожалению, я вам сказать не могу. Это их частный обмен мнениями".

На прошлой неделе президент поздравлял патриарха с именинами, пожелав ему разгрузить свой рабочий график.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты из-за планов построить собор святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади. После того, как ситуацию прокомментировал Владимир Путин, региональные власти согласились вступить с диалог с горожанами и рассмотреть альтернативные площадки для строительства.

Согласно опросу ВЦИОМ, более 70% екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма.