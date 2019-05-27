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Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства и патриарх при встрече "весьма откровенно обмениваются мнениями по самым актуальным и по самым разным вопросам повестки дня".

Отвечая на уточняющий вопрос, сходятся ли позиции Путина и патриарха Кирилла по вопросу строительства храма в Екатеринбурге, Песков сказал: "Большего, к сожалению, я вам сказать не могу. Это их частный обмен мнениями".

На прошлой неделе президент поздравлял патриарха с именинами, пожелав ему разгрузить свой рабочий график.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты из-за планов построить собор святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади. После того, как ситуацию прокомментировал Владимир Путин, региональные власти согласились вступить с диалог с горожанами и рассмотреть альтернативные площадки для строительства.

Согласно опросу ВЦИОМ, более 70% екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Владимир Путин патриарх Кирилл Екатеринбург

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